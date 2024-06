Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ist am Dienstagabend eine 78-jährige Frau ums Leben gekommen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand kurz vor 22 Uhr in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines sechsstöckigen Mehrfamilienhauses in der Westerwaldstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld ausgebrochen. Der 84 Jahre alte Ehemann der Toten konnte aus der Wohnung gerettet werden.

Wegen des Rauchs mussten einige Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Laut Feuerwehr war der Brand aber auf ein Zimmer in der betroffenen Wohnung begrenzt, so dass die Löscharbeiten schnell abgeschlossen wurden.