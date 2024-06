EX- Berliner Dienstag, 18.06.2024 | 14:42 Uhr

Wie man feststellen kann, Befragungen werden gestartet, wenn es um Klein-Klein Probleme geht. Was macht das Umfeld in anderen Städten bei manchen Volksfesten. Sie haben es hinzunehmen, egal wie groß der Lichter- Einfall ist. Von Lärmbelästigung abgesehen, dazu fällt mir besonders das große Oktoberfest in Bayern ein. Die Anwohner werden die dort befragt? Ein Weihnachtsmarkt, ein traditionelles Volksfest lässt sich kaum dunkler und ruhiger gestalten, auch wenn ein paar Lichter weniger sind. Wo ein Markt oder ein Volksfest ist, gibt es halt auch Dreckvorkommnisse für eine gewisse Zeit. Warum der Umsatz der Läden wegen Dreck mit Schaden zu leiden hat, ist mir ein Rätsel. Die Händler waren mit einer Million Besucher pro Jahr nicht zufrieden? Umso mehr verkauft wird um so mehr Müll- Abfälle entstehen doch, die in der Nacht weggeräumt werden. Liegt es an der Stadtverwaltung, Interessanten, an den Gästen? Wie kann sich dabei der Markt entwickeln? Bei wen liegt nun das sensible Problem?