In Guben ist die Feuerwehr seit der Nacht zum Sonntag bei einem Großbrand im Einsatz. Im Ortsteil Reichenbach brannten zwei Lagerhallen einer Dachdeckerfirma, wie die Leitstelle Lausitz dem rbb am Sonntagmorgen auf Nachfrage mitteilte.

Die Feuerwehr war laut einem Sprecher mit 35 Fahrzeugen und bis zu 160 Einsatzkräften vor Ort. Durch die große Hitzeentwicklung seien auch mehrere Einfamilienhäuser im Umfeld beschädigt worden. Eine Feuerwehrfrau sei bei dem Einsatz leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntagmorgen war der Brand laut Leitstelle Lausitz unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden sich aber bis in den Vormittag ziehen, so der Sprecher.