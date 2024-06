Ein 19-Jähriger ist am späten Sonntagabend bei Cottbus mit seinem Motorrad gegen einen Baum gefahren und gestorben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann auf einer Straße in Teichland im Landkreis Spree-Neiße unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er gegen 21:15 Uhr im Ortsteil Neuendorf mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum, berichtet die "Lausitzer Rundschau" (Bezahlinhalt). Demnach habe weder das Motorrad eine Straßenverkehrszulassung noch der Fahrer die nötige Fahrerlaubnis gehabt.

Trotz Reanimationsversuchen erlag der junge Mann seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.