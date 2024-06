Eine Gewitterfront ist am Freitag über Berlin und Brandenburg hinweggezogen, die Feuerwehr rückte zu zahlreichen Einsätzen aus. In Berlin kamen die Einsatzkräfte kaum noch hinterher.

Wegen eines Unwetters ist die Berliner Feuerwehr am Freitag vermehrt zu wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Betroffen war vor allem der Südosten der Stadt. Laut Feuerwehr kam es seit Freitagmittag zu mehr Anrufen.

Die Einsatzkräfte seien bisher zu etwa 70 Einsätzen ausgerückt, sagte ein Sprecher dem rbb am Freitagmittag. Die häufigsten Gründe sind demnach Wasserschäden, umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste. Menschen sind bisher nicht in unmittelbarer Gefahr, hieß es. Am Nachmittag hatte sich die Wetterlage in der Region wieder beruhigt.