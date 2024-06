Do 27.06.24 | 18:46 Uhr

Eine Berlinerin zeigt einen Vorgesetzten wegen sexueller Belästigung an. Doch die Ermittlungen werden eingestellt. Der Verdacht der Klägerin: Das passierte, weil sie eine Behinderung hat. Jetzt hat das Landesverfassungsgericht eine Entscheidung gefällt.

Nach mehreren gescheiterten gerichtlichen Versuchen hat eine Berlinerin am Landesverfassungsgericht Berlin durchgesetzt, dass gegen einen Verdächtigen an ihrer Arbeitsstelle wegen sexueller Belästigung ermittelt wird. Die Frau, Sonja M., hat eine Behinderung und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen, der Verdächtige war dort ihr Vorgesetzter.