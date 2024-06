Landsberger Allee am Verkehrsknoten Marzahn wieder befahrbar

Die Landsberger Allee ist am Verkehrsknotenpunkt in Berlin-Marzahn nach einer monatelangen Sperrung wegen Bauarbeiten wieder befahrbar. Zwischen Pyramidenring und Märkische Allee wurde das südliche neue Teilbauwerk für den Verkehr wieder planmäßig freigegeben, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Dienstagnachmittag mitteilte.

Auf dem Abschnitt stünden nun Fahrstreifen in beide Richtungen, sowie ein neuer Bereich für Radfahrer und Fußgänger zur Verfügung. Im Zuge der Bauarbeiten seien außerdem Ampelanlagen, Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen erneuert worden.