Die Unesco ist Schirmherr des Biosphere Reservs Institute (BRI, dt.: Institut für Biosphärenreservate) der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNEE) Eberswalde (Barnim). In Paris wurden dafür am Mittwoch die Verträge unterzeichnet, wie die HNEE mitteilt. Die Unterzeichnung besiegele demnach die offizielle Anerkennung des BRI als Kategorie-2-Institut.

Bei der Zertifizierung als Kategorie-2-Institut unter Unesco-Schirmherrschaft handele sich um eine Exzellenzeinrichtung, die in den Zuständigkeitsbereichen der Unesco arbeitet und durch einen Beschluss der Unesco-Generalkonferenz als solche benannt wurde. Die Arbeit des Instituts soll durch internationale und regionale Zusammenarbeit, Forschung, Wissensproduktion, Politikberatung und Kapazitätsaufbau zur Verwirklichung des Unesco-Programms beitragen. Es genießt in seinem nationalen Kontext rechtliche Autonomie und ist durch formale Vereinbarungen mit der Unesco verbunden.

Die Anerkennung durch die Schirmherrschaft hat an der HNEE Freude bereitet: "Für mich ist die persönliche Zeichnung der Verträge durch die Generaldirektorin eine besondere Auszeichnung für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen am BRI und ein Zeichen der Bedeutung, die die Unesco diesem Institut zurechnet", sagte Hochschulpräsident Matthias Barth. Die Würdigung zeige, welchen Stellenwert die Themen Biosphärenreservate, Nachhaltigkeit, Bildung und Forschung eingenommen hätten und wie viel sich die Unescovon der Arbeit an der HNEE verspreche, so Barth weiter.