Es wird heiß in Berlin und Brandenburg: Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Und: Es wird schwül. Diese Mischung macht das Wetter besonders belastend. Am Donnerstag, dem Siebenschläfertag, kommen Gewitter dazu.

Auf schwüles und drückendes Wetter müssen sich die Menschen am Mittwoch vor allem in Berlin und in der Südhälfte Brandenburgs einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Südhälfte der Region eine Hitzewarnung herausgegeben.

Der DWD rechnet in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen von 29 bis 32 Grad. Es werde drückend und schwül, in der Nacht werde es sich nicht abkühlen, sagte eine Sprecherin des DWD am Dienstag. Diese Mischung sorge für eine starke Wärmebelastung. In Städten sei eine Abkühlung nur schwer möglich. Der Wetterdienst rät dazu, ausreichend zu trinken und die Innenräume möglichst kühl zu halten.