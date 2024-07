Das ist abhängig von mehreren Faktoren, wie dem Alter der Person und dem Gewicht, der Zeit, in der die Getränke zu sich genommen wurden und dem Alkohol der getrunken wurde. Auf der Seite "kenn-dein-limit" von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es einen Promillerechner.

Trinkt beispielsweise ein 50 Jahre alter Mann mit einem Gewicht von 80 Kilo und 1,80 Körpergröße zwischen 19 und 23 Uhr sechs Gläser Wein - zunächst zwei kleine pro Stunde, später ein großes pro Stunde, so landet er am Ende des Abends bei 1,12 Promille und damit knapp über der Grenze zur Straftat, wenn er anschließend in sein Auto steigen würde.