Fünf Menschen bei Taxi-Unfall in Prenzlauer Berg verletzt

Bei einem Autounfall in Prenzlauer Berg sind am frühen Samstagmorgen fünf Personen verletzt worden. Ein Taxi war auf der Kreuzung Danziger Straße/ Prenzlauer Allee mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte.

Dabei überschlug sich das Taxi den Angaben zufolge und blieb auf dem Dach liegen. Alle Insassen konnten sich demnach selbst aus den Autos befreien. Vier Verletzte wurden vor Ort behandelt, hieß es. Eine schwer verletzte Person wurde laut Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und wegen der Aufräumarbeiten war die Kreuzung den Angaben zufolge für mehrere Stunden gesperrt.