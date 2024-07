Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine 54 Jahre alte Autofahrerin erhoben. Die Frau soll in Berlin-Wedding im Februar einen Feuerwehreinsatz ignoriert haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Laut Anklage ist die Frau am Abend des 19. Februar mit hoher Geschwindigkeit in die gesperrte Adolfstraße gefahren - direkt auf einen Hauptbrandmeister zu. Der habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können. Ein anderer Feuerwehrmann wurde bei der Kollision am Knie getroffen und verletzt. Die Frau habe erst gestoppt, als ihr Auto fast mit dem Löschfahrzeug zusammengestoßen sei. Ihr Führerschein wurde noch am selben Tag vorläufig eingezogen.