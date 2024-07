50 Euro pro Monat hält Hanke für ausreichend, wie er am Montag dem rbb sagte. "Das allgemeine Ziel ist es, ein Zeichen nach außen zu setzen, dass es nicht einfach Geld auf die Hand gibt", so Hanke. Damit werde verdeutlicht, dass Menschen nach Deutschland kommen können und ausreichend versorgt würden, "aber es ist nicht so, dass ich in Größenordnung Bargeld ausgebe, was ich in anderen Ländern gegebenenfalls nicht in einem Jahr erhalten hätte", sagte der Sozialdezernent. Er sei mit der eingeführten Bezahlkarte sehr zufrieden.