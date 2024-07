In einer Futtermittelhalle in Freyenstein bei Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 8:45 Uhr alarmiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Nord dem rbb mitteilte.

Der Brand erstreckt sich demnach auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern. Neben der Halle waren Strohballen gelagert, diese gerieten ebenfalls in Brand.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um die Flammen zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 400.000 Euro.