Wegen einer technischen Störung - Weiter Einschränkungen am Cottbuser Hauptbahnhof

Mi 10.07.24 | 08:41 Uhr

rbb/Aspasia Opitz Audio: rbb24 Inforadio | 10.07.2024 | Florian Ludwig | Bild: rbb/Aspasia Opitz

Bei Bauarbeiten am Cottbuser Hauptbahnhof wurden Kabel beschädigt. Auch am Mittwoch fallen dort deshalb viele Züge aus. Nächste Woche stehen weitere Einschränkungen an - wenn auch aus anderen Gründen.

Wegen technischer Störungen am Cottbuser Hauptbahnhof müssen Bahnreisende auch am Mittwoch mit Ausfällen im Zugverkehr rechnen. Das teilt die Deutsche Bahn dem rbb mit. Es werde "mit Hochdruck" an der Reparatur gearbeitet. Noch bis mindestens bis Donnerstagnachmittag dürfte es zu Störungen kommen, so die Bahn. Vor allem in Richtung Guben, Frankfurt (Oder), Zittau und Forst fallen die Züge aus, die Bahn hat hier einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf den Strecken Richtung Berlin und Falkenberg sollen Züge hingegen wieder fahren können.

dpa/Schoening Für neue Dresdner Bahn - Bahnhof Berlin-Südkreuz wird ab Herbst 2025 zur Baustelle Wer über den Bahnhof Südkreuz reist, muss sich ab Herbst 2025 auf wochenlange massive Einschränkungen einstellen. Die Bahn baut ein Stellwerk um und rüstet dafür den gesamten Bahnhof sicherungstechnisch auf. Das hat auf vielen Fernstrecken Folgen.



Linien RE10, RB43 und RE13 betroffen

Bei Bauarbeiten am neuen Cottbuser Bahnwerk waren am Montag Kabel durchtrennt worden. Diese waren für die Signal- und Weichenstellung notwendig. Anschließend wurden zwischenzeitlich alle Fahrten eingestellt. Seit Dienstag kann zumindest die westliche Seite des Bahnhofs angefahren werden. Auf dieser Seite sei der Betrieb weitestgehend normal möglich, hier fahren die Züge aus und nach Berlin und Falkenberg (beziehungsweise Leipzig). In dieser Richtung soll es wenn dann nur zu einzelnen Ausfällen kommen. Züge von und nach Polen, Weißwasser, Senftenberg, Guben, Zittau sowie Frankfurt an der Oder hingegen sind massiv betroffen. Konkret sind laut Deutscher Bahn folgende Zugverbindungen von der Signalstörung betroffen und können nicht fahren: RE10 und RB43 zwischen Cottbus Hbf und Guben

RE13 zwischen Cottbus Hbf und Senftenberg RB93 zwischen Cottbus Hbf und Klinge (Stand 10.07.2024). Fahrgäste werden dazu angehalten, ihre Verbindungen vor Fahrtantritt auf der Website oder in der App der Bahn zu überprüfen.

Auch in der kommenden Woche Zugausfälle in der Region

Am Wochenende und in der kommenden Woche wird es bereits weitere Einschränkungen geben. Aufgrund von Bauarbeiten werden am Samstag und Sonntag unter anderem Züge der RB 49 (zwischen Falkenberg (Elster) und Cottbus), des RE 18 (zwischen Cottbus und Dresden) ausfallen. Zudem soll die Linie RE10 soll in der kommenden Woche erneut für Bauarbeiten nachts zeitweise unterbrochen werden (zwischen 21 und 7 Uhr). Von Montagabend bis Freitagmorgen werden dort zwischen Cottbus und Frankfurt (Oder) die Züge ausfallen und größtenteils durch Busse ersetzt, heißt es von der Bahn. Details können Fahrgäste dem Störungsmelder der Deutschen Bahn entnehmen (externer Link). In vielen Fällen werden Busse als Ersatz eingesetzt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.07.2024, 6 Uhr