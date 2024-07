Bald zieht wieder die bunte Parade des Christopher Street Day durch die Berliner Innenstadt. Doch auch an diesem Wochenende feierte die queere Community schon eine große Party - trotz der großen Hitze.

Die Veranstalter des 30. lesbisch-schwulen Stadtfestes rund um den Berliner Nollendorfplatz haben eine positive Bilanz gezogen: Wie in den Vorjahren seien an beiden Tagen insgesamt wieder rund 350.000 Besucher bei dem zweitägigen Event im Regenbogenkiez dabeigewesen, sagte eine Sprecherin.

Rund um den Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg wird an diesem Wochenende zum 30. Mal das lesbisch-schwule Stadtfest gefeiert. Queere Projekte, Vereine und Organisationen geben Einblick in ihre Arbeit. Zudem wollen sich Behörden und Unternehmen als weltoffene Arbeitgeber präsentieren. Beitrag von Petra Gute

Nach Angaben der Veranstalter gewährten auf dem Fest queere Projekte, Vereine und Organisationen Einblick in ihre Arbeit. Behörden und Unternehmen präsentierten sich als weltoffene Arbeitgeber. Es gab Diskussionsrunden mit Politikern. Und natürlich wurde viel gefeiert. Zu den Gästen des Festes gehörte am Samstag auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Und in einer Woche geht die Party weiter: Die große Parade zum Christopher Street Day (CSD) ist am 27. Juli geplant. Dazu erwarten die Veranstalter Hunderttausende. Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.