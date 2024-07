In der kommenden Woche nehmen voraussichtlich eine halbe Million Menschen am Christopher Street Day in Berlin teil. Die Organisatoren erwarten vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner mehr Einsatz für ihre Kernforderungen.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), will auch in diesem Jahr am Christopher Street Day (CSD) in der Hauptstadt teilnehmen. Ob Wegner die Parade am 27. Juli eröffnet, ist aber nach wie vor unsicher, teilte die Sprecherin der Senatskanzlei, Christine Richter, mit. Es liege derzeit noch keine Anfrage oder Einladung des CSD vor.

Eigentlich ist die Eröffnung durch die Senatsspitze Tradition. Der Trägerverein des CSD hatte zuletzt aber mehrere Forderungen gestellt, die der CDU-Politiker und der Senat zunächst erfüllen sollen. Als Wegner Anfang Juli die Regenbogenflagge am Roten Rathaus hisste, sprachen Vertreter des CSD-Trägervereins ihn auf ihr Anliegen an und überreichten ihm ein Plakat mit ihren Kernforderungen.

Dazu zählt an erster Stelle eine Bundesratsinitiative zur Aufnahme queerer Menschen in Artikel 3 des Grundgesetzes zur Gleichberechtigung. Wegner hatte das beim CSD im vergangenen Jahr zugesagt, aber noch nicht eingelöst. Der CSD-Trägerverein war daraufhin an die Öffentlichkeit gegangen und hatte Wegner deshalb scharf kritisiert.