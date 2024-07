Karin B. Berlin-Friedrichshain Mittwoch, 17.07.2024 | 12:33 Uhr

Ihre Logik ist auch eine Merkwürdige. Sie setzen grundsätzlich voraus, dass alles und überall sowieso durch Schwarzarbeit entstanden sein könnte und legalisieren damit indirekt jede Nutzung.

Hätte, würde, könnte, sollte...der Konjuktiv II ist oft nur fiktiv ohne wirkliche Relevanz.

Bei UBER, Bolt und Co. jedoch handelt es sich jedoch um Unternehmen, welche bereits durch bestätigte Schwarzarbeit und damit Steuerhinterziehung "glänzte" Also real. Wenn ich in meine Lieblingsrestaurants gehe, weiß ich auch definitiv, dass dort nur legal gearbeitet wird. Seit vielen Jahren dasselbe Stammpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag. Damit will ich nicht ausschließen, dass in dieser Branche auch gern gemauschelt wird.

Deshalb: Augen/Ohren auf bei der Wahl seiner Dienstleister.

Wie das Arbeits- und Steuerrecht im Ausland geregelt ist, was legal ist und was nicht, kann ich nicht beurteilen. Sie aber wahrscheinlich auch nicht.