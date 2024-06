Umfangreiche Arbeiten an Gleisen, Weichen, Oberleitungen und Bahnhöfen seien nötig. Zudem würden zusätzliche Überholmöglichkeiten für Züge eingerichtet, teilte die Bahn dem rbb auf Nachfrage mit. An insgesamt 28 Stationen sind demnach bauliche, gestalterische und ausstattungstechnische Maßnahmen geplant - in Wittenberge etwa soll ein neuer Bahnsteig für den RE6 gebaut werden. Darüber hinaus wird die komplette Strecke nach Angaben der Bahn mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS ausgerüstet. Mehr Qualität und mehr Pünktlichkeit [bahn.de/pdf-Datei] sei das Ziel.

Während der Bauarbeiten werden an allen Bahnhöfen auf der Fernstrecke zwischen Berlin und Hamburg neun Monate lang keine Züge halten - weder Regionalzüge noch ICEs. Vor allem im Havelland werden die Auswirkungen deutlich zu spüren sein: "Das betrifft die an der Strecke gelegenen Bahnhöfe der Regionalbahnstrecken RE2, RB10 und RB14", bestätigte Landrat Roger Lewandowski (CDU) dem rbb auf Nachfrage: "Für das Havelland bedeutet das, dass die Bahnhöfe Friesack, Paulinaue, Nauen, Brieselang, Finkenkrug, Falkensee und Seegefeld nicht mehr bedient werden." Betroffen sind aber auch alle Haltestellen an der Strecke in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin (darunter Neustadt (Dosse) und Zernitz) und der Prignitz (unter anderem Bad Wilsnack und Wittenberge).



"Um die Bauzeit zu verkürzen, wurde von der Bahn entschieden, die Strecke komplett zu sperren. Im Ergebnis dieser Sperrung sind tausende Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler leider über mehrere Monate betroffen", so Lewandowski weiter: "Als Landkreis versuchen wir zusammen mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, den betroffenen Gemeinden und dem Amt Friesack darauf hinzuwirken, dass die Baumaßnahmen schnellstmöglich durchgeführt werden und das Schienenersatzverkehrskonzept bestmöglich geplant und umgesetzt wird, um die Folgen für die Betroffenen so weit wie möglich abzumildern."

"Fern- und Güterzüge werden über Uelzen, Salzwedel und Stendal sowie alternativ über Hannover umgeleitet", teilte die Bahn mit: "Für die Dauer der Generalsanierung wird von und mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den im Nahverkehr zuständigen Aufgabenträgern ein umfassendes Verkehrskonzept erarbeitet."