Kabal Dienstag, 09.07.2024 | 15:33 Uhr

Es sollte mal jeder daran denken, das all diese Wohltaten von den wenigen wertschöpfenden Menschen im Lande erarbeitet werden müssen. Das sind gerade mal 24%. Diese, wie auch die Dienstleister etc. arbeiten über 1/2 Jahr dafür, dass sich die Regierung mit solchen Maßnahmen Beliebtheit kauft um an der Macht zu bleiben. Lass es Bafög sein, lass es 49/29 € Ticket sein usw... auch stwa CO2 Steuern rauben den Wertschöpfenden Mittel. So macht arbeiten keinen Sinn, wie man auch am Bürgergeld sieht. Irgendwer muss das alles bezahlen !!! Da muss man sich nicht wundern, dass eben keine Fachkräfte nach Deutschland kommen, denen nicht nur ausufernde Büroktratie, sondern auch horrende Abgaben zu viel sind.

Dass Fridays for Future hier nicht auf die Straßen gehen und gegen den Ausverkauf ihrer Zugunft demonstrieren.

Leute die Bafög beziehen sollten so schlau sein und wissen, wie das funktioniert. Ist ihnen scheinbar egal.