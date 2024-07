Bereits seit März 2022 werden Notfallpatienten in der MUL in einer Interimsnotaufnahme versorgt.

Die neue Notaufnahme an der Medizinischen Universität Lausitz (MUL) soll am 13. September eröffnet werden. Das sagte der Chefarzt der Klinik für Notfallmedizin, Tim Flasbeck, dem rbb auf Nachfrage.

Der Eröffnungstermin am 13. September ist laut Flasbeck an eine letzte Lieferung von Spezialtechnik gebunden. Die Notaufname benötige noch einen Computertomographen (CT) und eine Strahlenschutztür für den CT. Für diese gebe es "enorme Lieferzeiten", so Flasbeck.

Patienten werden allerdings noch nicht direkt ab dem 13. September in der neuen Notaufnahme behandelt. Laut Flasbeck findet am 16. und 17. September eine Fachkonferenz in der Notaufnahme statt, erst in der Woche danach werde der erste Patient dort empfangen.

Die neue Notaufnahme soll laut MUL die modernste in ganz Deutschland sein. Der Umbau hat etwa zehn Millionen Euro gekostet.