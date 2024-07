Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L191 im Kreis Oberhavel sind am frühen Morgen zwei Menschen ums Leben gekommen.



Das Auto war auf der Landstraße in der Nähe von Oranienburg, zwischen Teerofen und der Anschlussstelle B96, in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 30-Jährigen, der Beifahrer konnte noch nicht identifiziert werden. Die Unfallursache wird jetzt ermittelt. Die Landstraße bei Oranienburg war noch bis 8:45 Uhr gesperrt.