In einer Autowerkstatt in Alt-Hohenschönhausen hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt, sie kam in ein Krankenhaus, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Es gab laut der Feuerwehr mehrere kleine Explosionen, das Gebäude brannte fast vollständig ab, das komplette Dach stürzte ein. Sechs Autos brannten aus.

Mehr als 100 Kräfte seien bei dem Feuer direkt neben der DDR-Haftanstalt Hohenschönhausen im Einsatz gewesen, auch freiwillige Feuerwehren waren angefordert worden. Da sich die Wasserversorgung auf dem Gelände der Werkstatt schwierig gestaltete, musste das Löschwasser zunächst über Tanklöschfahrzeuge eingespeist werden. Wie eine Sprecherin des Lagedienstes dem rbb sagte, waren die Löscharbeiten in dem Gewerbegebiet in der Genslerstraße am Montagmorgen gegen 6 Uhr nahezu abgeschlossen, nach mehr als neun Stunden Einsatz. Wegen möglicher Geruchsbelästigung hatte die Feuerwehr zwischenzeitlich eine amtliche Gefahreninformation herausgegeben.