Am Samstag ist der Sommer meteorologisch zu Ende, die Temperaturen zum Glück interessieren solche Petitessen kaum: Fürs Wochenende sind in Berlin nochmal bis zu 26 Grad angesagt und in der kommenden Woche noch mehr. Die ersten Berliner Freibäder allerdings schließen nun: Am 1. September haben die Sommerbäder Staaken-West und Wuhlheide sowie die beiden Kindersommerbäder Plansche und Monbijou das vorerst letzte Mal geöffnet. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit.

Die meisten anderen Sommerbäder haben bis einschließlich 8. oder 15. September geöffnet - siehe Karte. Am längsten Gänsehaut versprechen zwei Freibäder: Im Sommerbad Olympiastadion kann man bis Ende September schwimmen, im Sommerbad Kreuzberg sogar bis Ende Oktober - dann allerdings vielleicht eher im Neoprenanzug.