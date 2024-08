Die Polizei ermittelt nach Zeugenberichten über Schüsse in Berlin-Gesundbrunnen wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, wurde ein 25-jähriger Mann am Montagabend in der Soldiner Straße durch die Schüsse schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht.

Zeugen alarmierten die Beamten, nachdem sie mehrere Schussgeräusche gehört hatten. Zur Identität des Verletzten oder den Hintergründen der Tat könne man noch keine Angaben machen, so die Polizei.