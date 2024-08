Erneut sind Diebe in Berlin mit einem Auto in ein Einkaufszentrum gefahren, um dort Schmuck aus einem Juweliergeschäft zu erbeuten. Nach einer solchen Tat in der Schloßstraße in Steglitz Anfang Juni wurden unbekannte Täter nun an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg aktiv - in beiden Fällen nachts.



Aufmerksame Anwohner im Stadtteil Prenzlauer Berg alarmierten in der Nacht auf Donnerstag die Polizei, wie diese mitteilte. Demnach fuhren die Täter gegen 2.50 Uhr in das Einkaufszentrum und dort etliche Meter bis zu dem Juwelier.