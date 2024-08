18-Jähriger nach Schlägerei am Fernsehturm notoperiert

So 11.08.24 | 13:30 Uhr

Nach einer Schlägerei in der Panoramastraße am Fuß des Fernsehturms in Berlin-Mitte ist ein junger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen und einer Gruppe. Als Passanten eingriffen, entfernte sich die Gruppe zunächst, kehrte aber kurz darauf mit Verstärkung sowie Holzlatten, Glasflaschen und Pfefferspray zurück. Ein hinzugeeilter weiterer 18-Jähriger wurde mit einer Holzlatte mehrfach auf den Kopf geschlagen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wegen mehrerer Schädelfrakturen notoperiert werden musste. Auch die beiden anderen 18-Jährigen wurden durch Reizgas sowie Schläge und Tritte verletzt. Einer von ihnen wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Tatverdächtigen flüchteten.