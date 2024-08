2,5 Millionen Liter Wasser, bis zu 100 Grad heiß: Wegen einer defekten Fernwärmeleitung musste die Berliner Feuerwehr am Sonntag zur Gemäldegalerie in Tiergarten ausrücken. Dort musste das Wasser aus dem Keller gepumpt werden.

In der zu den Staatlichen Museen gehörenden Gemäldegalerie am Kulturforum in Berlin-Tiergarten ist es zu einem Wasserschaden gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Dort waren wegen einer geplatzten Fernwärmeleitung im Keller des Gebäudes in der Stauffenbergstraße rund 2,5 Millionen Liter Wasser ausgetreten.

Das Wasser habe im Keller etwa 15 bis 20 Zentimeter hoch gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr, die zum Einsatz in der Gemäldegalerie ausrückte. Der genaue Schaden ist noch unklar. Die Feuerwehr teilte dem rbb auf Nachfrage mit, dass nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine Gemälde betroffen seien.