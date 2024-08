Erneuter Brand in Tierzuchtanlage in Heinersdorf

Ein Gebäude einer Tierzuchtanalage hat in der Nacht zu Samstag in Heinersdorf nördlich von Fürstenwalde (Oder-Spree) gebrannt. Das teilte die Polizei dem rbb mit. Demnach stand ein 800 Quadratmeter großes Gebäude in Flammen. Die Feuerwehr war bis 6 Uhr am Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Verletzt wurden bei dem Brand weder Tiere noch Personen, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.

In der Tierzucht GbR hatte es bereits im vorigen Jahr einen gebrannt, damals waren mehr als 20 Kälber getötet worden.