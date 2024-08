Als sich Horst-Werner Schneider vor fast 30 Jahren in die alte Kirche in Kreuzbruch verliebte, glich sie einer Ruine: Kaputte Scheiben, Bäume wuchsen aus dem Dach. Schneider kaufte das Bauwerk, renovierte es - und zeigt hier seine Bilder. Von Karsten Zummack

Schwindende Mitgliederzahlen und Steuereinnahmen: Die beiden großen Kirchen in der Region haben ein Problem. Gemeinsam besitzen sie rund 7.500 Immobilien. Aber was tun mit ungenutzten Gottes- und Gemeindehäusern? Von Carmen Gräf

"Was Sie hier sehen, ist wirklich alles neu", sagt Schneider und deutet auf die dicken hellen Holzbalken im Treppenhaus. Unter den Mosaikfliesen hat er eine Fußbodenheizung, darüber eine offene Küche einbauen lassen. Natürlich ist im Haus die Vergangenheit unübersehbar. "Die Kanzel konnte ich gut retten", freut sich der Kircheninhaber. In das Kirchenschiff hat er Stühle und Tisch gerückt — ein Stück Wohnzimmeratmosphäre. An den Wänden hängen selbstgemalte Landschaftsbilder des 80-Jährigen.

"Wenn man hier vorbeifuhr und die Kirchenruine sah, tat das Herz immer ein bisschen weh", erinnert sich Schneider. Schließlich entschieden sich der Kunstmaler und seine Frau, das marode Gebäude zu kaufen. Etwa 30.000 D-Mark hat das, inklusive Grundstück, gekostet. Beide investierten viel Zeit und Geld in die Sanierung. Was er konkret reingesteckt hat, will Horst-Werner Schneider nicht verraten.



1998 hat er die Kirche gekauft. Vier Jahre lang wurde gebaut. Zu diesem Zeitpunkt stand das Gotteshaus bereits seit drei Jahrzehnten leer, war dem Verfall preisgegeben. "Wir hatten Angst, dass es zusammenbricht. Oben im Dach wuchsen in der Kirchenspitze schon Bäume", sagt Schneider. Vieles konnte er retten, die Orgel allerdings nicht. Stattdessen ist hier eine Stätte zum Arbeiten und Wohnen entstanden.