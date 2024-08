Traditioneller Mauerweglauf in Berlin gestartet

Laufveranstaltung am Samstag

Der traditionelle Mauerweglauf hat am Samstagmorgen in Berlin begonnen. Mehrere hundert Läuferinnen und Läufer sind in Wedding auf die 161 Kilometer (100 Meilen) lange Strecke gegangen. Sie haben maximal 30 Stunden Zeit, um die Distanz zu bewältigen. Pausen oder Zeit zum Schlafen sind nicht vorgesehen.

Die Strecke führt über den größtenteils asphaltierten Mauerweg um das ehemalige West-Berlin herum und entspricht dem früheren Grenzverlauf. Neben 350 Einzelläuferinnen und -läufern sind in diesem Jahr laut Angaben der Organisatoren auch über 80 Staffeln dabei.