Mit einer kilometerlangen Installation und einem "Festival der Freiheit" will Berlin an die friedliche Revolution in der DDR und an den 35. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989 erinnern. Dazu sollen unter anderem 5.000 Plakate entlang des ehemaligen innerstädtischen Grenzverlaufes gezeigt werden. Diese sollen die Forderungen der Demonstranten im Herbst 1989 mit heutigen Wünschen verbinden, wie der Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin, Moritz van Dülmen, sagte.

Nach Angaben der Veranstalter entstanden und entstehen die Schilder in Workshops etwa in Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen oder Kulturprojekten. Motto der Aktion: "Wir halten die Freiheit hoch." Zu sehen ist die etwa vier Kilometer lange Installation am 8. und 9. November entlang der früheren Berliner Mauer zwischen Invalidenstraße/Alexanderufer und Zimmerstraße/Höhe Axel-Springer-Hochhaus. Ergänzend sind an sieben Stationen der Route Ausstellungen zu Themen wie Flucht oder Mitbestimmung geplant.