Nach kühleren Temperaturen, Regenschauern und Wolken vor allem im Süden Brandenburgs soll es ab Dienstag wieder sommerlich warm werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad möglich. Nachts soll das Quecksilber auf 10 bis 14 Grad fallen. Am Mittwoch und Donnerstag sollen tagsüber ähnliche Werte erreicht werden, so dass ein "Altweibersommer" möglich ist.

"Altweibersommer" meint eine beständige frühherbstliche Hochdrucklage über Mitteleuropa, die besonders häufig Mitte September bis Anfang Oktober auftritt und mit sommerlichen Temperaturwerten am Tag und kühlen Nächten einhergeht.

Der Begriff "Altweibersommer", so der DWD, gehe auf das altdeutsche Wort "weiben" zurück, was weben bedeutet.

"Ursache für die Namensgebung sind die in Schönwetterperioden verstärkt auftretenden Ausbreitungsflüge von Jungspinnen, welche sich tagsüber an Spinnfäden hängend von aufsteigender warmer Luft verfrachten lassen und am Abend mit nachlassender Konvektion wieder den Boden erreichen. Die in der Luft schwebenden Spinnfäden sind im Gegenlicht bei niedrig stehender Sonne meist gut zu erkennen", schreibt der DWD [dwd.de].

Typisch für den Altweibersommer sind auch die am Untergrund abgesetzten Spinnfäden, welche insbesondere nach nächtlicher Taubildung sehr auffällig sind.