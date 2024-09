Zahlen der Berliner Feuerwehr belegen, dass es in Berlin immer mehr Messerangriffe gibt. In den Jahren 2022 und 2023 gab es kontinuierlich mehr Stichverletzungen. Auch die Zwischenbilanz für das laufende Jahr ist alarmierend.

Über Sinn und Unsinn von Zonen, in denen Messer verboten sind, wurde in Berlin schon vor dem Attentat in Solingen diskutiert. Politiker sind sich uneins, ob damit Angriffe verhindert werden können. Ein Kriminalitätsforscher hat eine klare Meinung. Von Anna Bordel

Die Zahlen beinhalten jene Einsätze, bei denen ein Notfallgeschehen mit dem Gegenstand "Messer" durch Fremdeinwirkung hervorgerufen wurde, erklärte der Feuerwehrsprecher. Nicht miteingeflossen sind demnach Einsätze, bei denen die Ursache der Verletzung unklar war oder eine Selbstverletzung als Ursache gemeldet wurde. Für eine valide Auswertung müssten alle Einsätze und erfassten Patientenprotokolle händisch ausgewertet werden, betonte er weiter. "So bilden die dargestellten Daten einen guten Überblick, sind jedoch unter dem Wissen einer Dunkelziffer zu betrachten", teilte er mit. Dem Bericht der Berliner Zeitung zufolge stützen Zahlen der Berliner Charité die Angaben der Feuerwehr. Demnach seien dort im ersten Halbjahr 2024 so viele Stichverletzungen registriert worden wie sonst in einem ganzen Jahr: 50 bis 55 Messerstiche.

Auch die Berliner Polizei hat zuletzt mehr Messerangriffe in der Stadt registriert. 2023 waren es laut Polizei 3.482 und damit fünf Prozent mehr als im Vorjahr. 2022 war die Zahl sogar fast 20 Prozent höher als im Jahr davor.



Spätestens seit dem islamistischen Messerangriff auf einem Stadtfest in Solingen, dem drei Menschen zum Opfer fielen, wird bundesweit über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant unter anderem ein Umgangsverbot für gefährliche Springmesser.



Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat vor kurzem mehr Waffenverbotszonen und Videoüberwachung angekündigt. "Diese senden ein deutliches Signal an potenzielle Täter, und sie erhöhen die polizeilichen Handlungsmöglichkeiten", sagte Spranger der Deutschen Presse-Agentur. Der Berliner Senat werde diese Zonen per Rechtsverordnung an Orten einrichten, an denen es immer wieder zu erheblichen Straftaten wie zum Beispiel im Kreuzberger Wrangelkiez komme. Auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) befürwortet solche Messerverbotszonen.