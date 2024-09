Mensch bei Brand in Berlin-Zehlendorf gestorben

Die Berliner Feuerwehr hat am Freitagvormittag erfolglos versucht, eine Person zu reanimieren. Die Einsatzkräfte waren zu einem Brandeinsatz in Berlin-Zehlendorf gerufen worden, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Demnach war das Feuer beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits erloschen. Ein Nachbar war dem Bericht zufolge dabei, einen Mensch zu reanimieren, die Feuerwehrkräfte setzten den Versuch fort. Die Person verstarb laut Feuerwehr noch an der Unfallstelle.