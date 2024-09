Ohne Zwischenstopp können Flugreisende ab Mittwoch (4.9.) vom Flughafen BER in die Stadt Dschidda nach Saudi-Arabien fliegen. Das kündigte der Flughafen in einer Mitteilung an.



Die Flüge werden von der saudi-arabischen Fluggesellschaft Flynas durchgeführt., der Direktflug dauert laut Anbieter sechs Stunden und zehn Minuten und landet am König-Abd-al-Aziz-Flughafen.



Die Flüge sollen dreimal pro Woche (montags, mittwochs, sonntags) vom BER nach Dschidda fliegen. Ab dem 4. November bedient außerdem das Unternehmen Eurowings dieselbe Strecke. Eurowings fliegt ebenfalls dreimal pro Woche (dienstags, freitags, sonntags) non-stop von Berlin nach Dschidda.