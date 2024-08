Die irische Fluglinie Ryanair hat angekündigt, ihr Angebot am Flughafen BER um ein Fünftel zu streichen. Das erklärte Unternehmenschef Eddie Wilson am Dienstag in Berlin. Die Zahl der in Schönefeld stationierten Maschinen werde von neun auf sieben reduziert.

Dadurch würden 750.000 Sitzplätze und sechs Strecken weniger angeboten: von und nach Brüssel, Kaunas, Krakau, Luxemburg, Riga und Chania auf Kreta. Ab wann das gilt, hat Ryanair nicht mitgeteilt.

Grund dafür seien die Kosten, erklärte Wilson. "In einer Zeit, in der Berlin eigentlich wachsen sollte, bleibt Ryanair keine andere Wahl, als die Kapazität aufgrund dieser horrenden Flugkosten um 20 Prozent zu reduzieren", so Wilson wörtlich. Die Kapazitäten würden in andere EU-Länder verlagert.