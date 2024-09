Do 05.09.24 | 17:11 Uhr

Voll, voller, RB26: Die Strecke zwischen Berlin-Lichtenberg und der polnischen Grenze wird von kleinen Zügen befahren, die oft prallvoll sind. Mehrmals wurden Schüler am Gleis stehen gelassen. Der Betreiber verspricht nun Verbesserungen.

"Vor allem zu den Uhrzeiten, zu denen alle zur Arbeit fahren oder von der Arbeit kommen, ist der Zug am vollsten, und dann schicken sie nur einen Waggon", beklagte sich eine junge Auszubildende aus Rehfelde im Gespräch mit dem rbb am Donnerstag. Sie fährt täglich nach Berlin zur Berufsschule und ist deswegen auf eine gute Zugverbindung angewiesen.

Die Regionalbahn 26 zwischen Berlin-Lichtenberg und Küstrin ist überlastet: Fahrgäste beklagen überfüllte Züge, Zugverspätungen und defekte Klimaanlagen. Nachdem vor allem vor den Sommerferien offenbar Schülerinnen und Schüler am Bahnhof Rehfelde (Märkisch-Oderland) nicht mehr in die überfüllten Züge aufgenommen werden konnten, wächst nun nach Schulbeginn der Unmut bei den Fahrgästen.

In sozialen Netzwerken beschweren sich Menschen darüber, dass wegen überfüllter Züge Schüler oft nicht in die Bahn aufgenommen werden könnten. Das bestätigte auch Manuela Reiner von der "Initiative für zuverlässigen Nahverkehr" dem rbb.

Inzwischen liegt der Brandenburger Landesregierung eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Sahra Damus (Grüne) vor. In dieser fordert sie die Regierung dazu auf, sich mit den Missständen bei der sogenannten Ostbahn, also der RB26-Strecke zwischen Berlin und Küstrin-Kietz, auseinanderzusetzen. Eine Antwort soll es in den kommenden Tagen geben.

"Hier in der Region sind wir alle dafür, die Ostbahn auszubauen und besser auszustatten – und zwar über Parteigrenzen hinweg. Wo es hakt, ist tatsächlich auf der Bundesebene bei Verkehrsminister Wissing, der der Ostbahn keine große Priorität beimisst", sagte Damus dem rbb. "Wir wissen, dass sie eine der am besten ausgelasteten Pendelstrecken in Brandenburg ist, und gleichzeitig hinkt sie völlig hinterher."