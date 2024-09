In einigen Hochwasser gebieten entlang des Oberlaufs der Oder gehen die Pegelstände weiter zurück. In Frankfurt (Oder), Ratzdorf und Eisenhüttenstadt ist das Wasser in der Nacht weiter leicht gesunken, wie aus Daten des Landesamts für Umwelt in Brandenburg hervorgeht.

+++ In Frankfurt (Oder), Ratzdorf und Eisenhüttenstadt gilt die höchste Alarmstufe +++ in einzelnen Gemeinden sind die Hochwasser-Pegelstände wieder leicht gesunken +++ Weitere News im Liveticker

Die Grenzwerte für die höchste Alarmstufe 4 sind mittlerweile unterschritten, noch ist aber aufgrund der angespannten Situation die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen. Nach Angaben einer rbb-Reporterin könnte am Freitag aber Warnstufe 3 ausgerufen werden. In Eisenhüttenstadt läge dort, wo sich das Wasser zurückgezogen hat, Algengrün und Unrat auf den Straßen. Dort wurde am Freitag um 6:15 Uhr ein Pegelstand von 6,28 Meter gemessen (Höchststand am Mittwoch lag bei 6,51 Meter). Ein Stück südlicher in Ratzdorf waren es um die gleiche Zeit 5,88 Meter (Höchstand am Mittwoch bei 6,09 Meter). In Frankfurt stand das Wasser bei 5,95 Meter (Höchstand am Donnerstag: 6,07 Meter).

Die Lage sei aber weiter sehr angespannt. Die vierte Nacht in Folge hätten Einsatzkräfte und Freiwillige Deiche kontrolliert und stabilisiert und Pumpen überwacht. So wurden auch wieder Sandsäcke per Menschenkette weitergereicht, um Löcher in den Deichen zu stopfen.