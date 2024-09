Am Oder-Deich in Brandenburg sind Biber erlegt worden. Dadurch solle die Stabilität der Dämme zum Schutz vor Hochwasser gesichert werden, hieß es. Der Landkreis Märkisch-Oderland teilte am Dienstag mit, 25 Biber seien in den vergangenen Tagen "entnommen" worden. Bislang gemeldete Schadstellen seien aber unproblematisch.

Die geschützten Tiere versuchen sich bei Hochwasser aus den überfluteten Biberburgen auch auf Deiche zu retten und können dort Löcher graben. Deichläufer sollten deshalb auch auf Biber-Schäden achten, hieß es vom Kreis.

Wie das Biosphärenreservat Mittelelbe in einer Informationsbroschüre zum Thema Biber und Deischschutz schreibt, legen Biber in Einzelfällen auch Röhren im Deich an. Eine Möglichkeit sei es, sogenannte Wildrettungshügel zu bauen, auf denen die Biber Zuflucht finden.

Nach früheren Angaben des brandenburgischen Bauernpräsidenten Henrik Wendorff gilt angesichts der Hochwasserlage eine Sonderregelung zum Abschuss der geschützten Tiere. Der Biber könne eine Gefahr für die Sicherheit der Deiche und damit für den Hochwasserschutz sein.