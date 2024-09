In den Wäldern rund um Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) leben immer mehr Wildschweine. Nach Angaben der Initiative "Weniger Wildschweine" ist die Population in einem Jahr von 200 auf über 600 gestiegen.

Die Wildschweine dringen regelmäßig in Wohngebiete ein - besonders rund um den Stolper Weg, der als einer der am stärksten von Wildschweinen heimgesuchten Orte in Kleinmachnow gilt. Die Tiere sind alles andere als scheu, plündern Mülltonnen und durchwühlen Gärten. Sie stellen sich, wie Anwohnerinnen und Anwohner berichten, auch immer öfter Menschen in den Weg. Auch Kinder auf ihrem Weg zur Schule seien betroffen gewesen.

"Die Populationsdichte ist mittlerweile so hoch, dass Menschen tagtäglich zu jeder Tageszeit auf Wildschweine treffen", erklärte Schlesinger. Sie wünscht sich wie viele andere auch eine Reduzierung der Population: "Es muss Unruhe in die Rotten gebracht werden – das sichere Wohnzimmer muss ungemütlich werden."

"Fakt ist, dass die Untere Jagdbehörde und die neuen Jagdpächter einvernehmlich einen deutlich höheren jährlichen Abschussplan vereinbart haben und dass unsere Jagdpächter und die ihnen unterstellten Jäger auf einem guten Weg sind, diesen einzuhalten", teilte die Gemeinde Kleinmachnow dem rbb auf Nachfrage mit.

Schlesinger geht noch weiter: Es sei eine Ausnahmegenehmigung nötig, dass die Wildschweine auch innerörtlich in befriedeten Bereichen geschossen werden dürfen. "So treiben wir die Wildschweine zurück in den Wald. Aktuell wird außen geschossen, daher gehen sie in die Stadt."