RBB-Leser Mittwoch, 25.09.2024 | 11:19 Uhr

Na dann hoffen wir mal das die mehr Glück haben hier. Überall, wo sie es sonst probieren mit Wasserstoffzügen, gibt es diverse Probleme. In Niedersachsen haben sie kein Wasserstoff und es gibt totale Lieferengpässe - und der Wasserstoff wird vorher ironischerweise per Diesel-LKW rangekarrt -, in Hessen fallen die Züge reihenweise wegen technischen Problemen aus.



Die schwenken nun auf Akkuzüge um, ich vermute mal auf die Lösung kommen sie hier am Ende auch und der ganze Wasserstoffhype geht dem Ende zu. In der Übergangsphase fahren in den anderen "Versuchsländern" die alten Diesezüge weiter, oder wenn die schon abgegeben wurden, Busse. Na dann mal viel Glück hier!