Eine Fußgängerin ist in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) am Freitagmorgen vermutlich von einer unbekannten Person auf einem Fahrrad umgestoßen und verletzt worden. Das berichtet die Berliner Polizei am Samstag.



Den Schilderungen des 35-jährigen Unfallopfers zufolge lief sie gegen vier Uhr am Morgen auf dem Gehweg im Bereich Theodor-Heuss-Platz Ecke Ahornallee in Richtung Reichsstraße, als sie von einer fahrradfahrenden Person von hinten bei voller Fahrt umgestoßen worden sei. Aufgrund der Wucht des Aufpralls sei sie zu Boden gestürzt, habe ihr Bewusstsein verloren und sei dann erst wieder nach einiger Zeit erwacht.