Weil er mit vermeintlichen Gold-Angeboten zahlreiche Kunden um Geld geprellt hat, ist ein 64-Jähriger zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Mann des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig. Gegen seine mitangeklagte damalige Freundin erging eine Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen Beihilfe sowie Mittäterschaft in einigen Fällen.



Die 34-Jährige soll erschwindeltes Geld vor allem für die Anschaffung und Haltung von Pferden genutzt haben. Sie sei "Nutznießerin" gewesen, hieß es im Urteil.



Der 64-jährige Mann befindet sich seit etwa 14 Monaten in Untersuchungshaft. Das Gericht ordnete die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 857.000 Euro an.