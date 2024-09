23-Jähriger greift Frauen und Kinder in Alt-Hohenschönhausen an

Ein Mann hat am Samstagnachmittag in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) mehrere Menschen bedroht, angegriffen und verletzt. Wie die Polizei dem rbb am Sonntag mitteilte, handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um Zufallsopfer.



Als erstes hat der 23-Jährige demnach eine 18-Jährige bedroht und gewürgt. Er drückte sie dabei gegen einen Bauzaun, der umstürzte und mit der Frau in einen dahinterliegenden Graben fiel, wie es weiter hieß. Der Mann sei hinterhergesprungen und habe sie weiter gewürgt. Erst als ein Zeuge eingegriffen habe, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete. Die Frau sei dabei leicht verletzt und anschließend von Rettungskräften versorgt worden.