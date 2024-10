Wenige Tage vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Berlin sind in der Hauptstadt die ersten Sicherheitsvorkehrungen sichtbar. In der Umgebung von Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, stellten Polizisten am Montag Absperrgitter bereit. In der Nähe des Schlosses in Moabit war ein großer Wagen der Polizeitaucher zu sehen.



Die Berliner Polizei wollte wie üblich nichts über die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen sagen. "Wir bereiten uns auf den Staatsbesuch vor", sagte ein Polizeisprecher lediglich.