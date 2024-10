Gewalt gegen Rettungskräfte bleibt in Berlin ein großes Problem. Das zeigen Zahlen der Innenverwaltung auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Jan Lehmann.

Bis Ende August gab es in diesem Jahr 513 Übergriffe, die meisten auf Pflegepersonal (315), wie aus Informationen hervorgeht, die dem rbb vorlieben. In 104 Fällen waren Einsatzkräfte der Feuerwehr betroffen, 94-mal Mitarbeitende anderer Rettungsdienste. In mehr als der Hälfte der Fälle ging es um Körperverletzung, an zweiter Stelle folgten Bedrohungen.