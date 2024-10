Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Fortsetzung der Abrissarbeiten am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin-Prenzlauer Berg vorläufig für rechtens erklärt. Das Gericht lehnte am Donnerstagabend einen Antrag des Vereins "Naturfreunde Berlin" auf Erlass einer sogenannten Zwischenverfügung ab, wie eine Sprecherin des Gerichts dem rbb mitteilte.



Die Sprecherin betonte, dass es sich dabei nicht um eine Entscheidung über den Eilantrag des Vereins handele. "Dieser ist nach wie vor offen." Das Gericht habe lediglich entschieden, dass das Land Berlin die Abrissarbeiten "vorläufig - also bis zu einer gerichtlichen Entscheidung über den Eilantrag - fortsetzen darf". Wann diese Entscheidung fällt, sei noch offen, in der kommenden Woche jedoch voraussichtlich noch nicht, so die Sprecherin.