Abrissarbeiten am Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg haben begonnen

Am Dienstagvormittag haben die Abrissarbeiten am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin-Prenzlauer Berg begonnen. Mit mehreren Baggern wurden erste Gebäude abgetragen. Das bestätigte auch Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger.

"Der Abriss hat heute früh begonnen, so habe ich die Nachricht bekommen von der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung", erklärte sie auf einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte der Verband "NaturFreunde Berlin" allerdings angekündigt, einen Eilantrag an das Berliner Verwaltungsgericht stellen zu wollen, um die Abrissarbeiten zu stoppen. Der Grund sei die nicht ausreichende Berücksichtigung des Artenschutzes, da eine hohe Anzahl von Bruthöhlen für 25 Vogel- und neun Fledermausarten durch die Baumaßnahmen verloren gehen würden und von der Berliner Senatsverwaltung bisher noch nicht ersetzt worden seien. Das sei ein Verstoß gegen sogenannte CEF-Maßnahmen.