Jugendliche in Berlin bei Fahrrad-Unfall lebensgefährlich verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei erfasste am Montag eine 54 Jahre alte Frau gegen 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße Alt-Kaulsdorf die Jugendliche, als die von rechts kommend plötzlich mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn fuhr. Das Mädchen sei dabei auf die Straße gestürzt und dort verletzt liegen geblieben.

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) lebensgefährlich verletzt worden.

Nachdem ein zufällig am Unfallort anwesender Arzt Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet hatte, brachten die hinzugerufenen Rettungskräfte das Mädchen in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde.

Die Autofahrerin, die nach Angaben der Polizei sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen stand, kam ebenfalls in ein Krankenhaus.